Катастрофа Шевченко началась задолго до игры

После 15-ти туров чемпионата Италии Дженоа набрала 10 очков и занимала 18 место, находясь в зоне вылета. Ювентус шел на 8-й позиции – 24 пункта. Андрей Шевченко проводил свой 4-й матч в должности главного тренера грифонов". В предыдущих поединках генуэзцы проиграли Роме (0:2) и Милану (0:3), а также сыграли вничью с Удинезе (0:0).

Экс-тренеру сборной Украины не позавидуешь – мало того, что турнирное положение оставляет желать лучшего, да еще и кадровая ситуация далека от оптимальной. Шевченко не мог рассчитывать на ряд важных футболистов – Кришито, Максимович, Ровелла, Кайседо, Стураро и Дестро находятся в лазарете. Буквально за несколько часов до матча из-за лихорадки вылетел и Милан Бадель – таким образом Шевченко потерял всех основных исполнителей в центре поля. По сути, новая полузащита и центрбек Маттиа Бани, впервые за каденции нового тренера вышедший в старте.

В таких условиях даже ничья в Турине казалась чудом. Даже с учетом нестабильности нынешнего Ювентуса этот матч выглядел как своеобразное сражение Давида с Голиафом. Не слишком стабильная нынешняя "Старая синьора" казалась слишком мощной для обескровленных генуэзцев. К сожалению для фанатов Дженоа и Шевченко, прогнозы оправдались. Вышедшие на поле в составе "грифонов" игроки не смогли ничего противопоставить более мастеровитым оппонентам. Украинского тренера действительно жаль – нужно запастись терпением.

Фантастика от Куадрадо уже в дебюте – гол ударом с углового деморализовал Дженоа

К чести гостей, на старте матча они не сбились на банальные лонболлы и не отошли от своей игры. Футболисты Дженоа пытались контролировать мяч с помощью коротких передач – да, возможно, такой стиль игры не совсем присущ аутсайдеру, которому нужны очки, но хотя бы за смелость "грифонов" и тренерский штаб Шевченко стоит отметить.

Вопреки ожиданиям, Ювентус не устроил навал на ворота соперников сразу с первых секунд. Первый момент возник после неуверенных действий Сиригу. Кипер, как и в матче с Миланом, едва не "привез", выбивая мяч – Мората в подкате совсем чуть-чуть не достал круглого.

Но на 9-й минуте произошло чудо. Иначе этот гол Ювентуса не назовешь – Куадрадо роскошным прямым ударом из углового застал Сиригу врасплох. Мяч по шикарной дуге от стойки влетел в ворота. Эту фантастику просто нужно видеть.

Куадрадо шокировал Шевченко шедевром – колумбиец унизил Дженоа голом с углового

Эта красота стала главным событием первой четверти матча. Других моментов у Ювентуса не было, а Дженоа считанные разы переходила центр поля, не говоря уже о каких-либо шансах у ворот Щенсны.

Сиригу – единственный, кого стоит отметить в Дженоа, атака снова разочаровывает

Во второй половине тайма туринцы зажали команду Шевченко на их половине и могли забивать еще, но Сальваторе Сиригу выдал настоящий бенефис. Особенно классным получился его чудо-сейв после ударов Де Лигта и Мораты! Чемпион Европы фантастическим образом потянул два подряд удара из пределов вратарского! Лишь чудом счет не стал 2:0. Перед самым перерывом опытный вратарь парировал еще и удар Мораты с нескольких метров. Если бы на Сиригу, все было бы завершено еще в первом тайме, а так только 1:0.

Минимальное преимущество подопечных Аллегри в счете, но колоссальное – по игре. Туринцы на свой гол наиграли, но забили его в той ситуации, в которой залетает один из ста. Об атаках Дженоа в первом тайме стоит просто помолчать – 0 ударов даже в сторону ворот против 14-ти у хозяев. Это великое счастье и мастерство Сиригу, что все не завершилось разгромом за 45 минут. Претензии к пропущенному мячу предъявлять даже неудобно – удар у Куадрадо получился безумным. Такое залетает очень редко.

Второй тайм как продолжение первого: Дженоа – жалкая, Сиригу – единственное светлое пятно

В дебюте второго тайма гости даже провели минуты две на чужой половине поля и заработали угловой. Но ударом по воротам атака "грифонов" так и не завершилась. Разницу в классе команд Ювентус показал в следующей же атаке – Дыбала из-за пределов штрафной едва не попал в девятку. Аргентинец даже позволил себе немного поиздеваться над беспомощными соперниками, сыграв пятой точкой в ​​одном из эпизодов.

Дженоа "поплыла". Мората отобрал мяч у Бани возле чужой штрафной и пробил в дальний угол – снова Сиригу! Перечислять все моменты у ворот Дженоа – бесполезное дело. Их было достаточно. Кулусевский, Куадрадо, а как не забил Дибала – не знает, наверное, и он. Сиригу поймал настоящий кураж, спасая "грифонов" после выхода аргентинца один на один. На Шевченко и так было больно смотреть – страшно представить, что было бы, если бы не вратарь.

А что Дженоа? Одна контратака, которую разогнал Камбьясо, продолжил Пандев, но Экубан слишком долго думал, потому так и не пробил. Худший матч генуэзцев под руководством Шевченко – такой импотенции в атаке в проигранных поединках с Ромой и Миланом не было. 27:0 по ударам по воротам – после этого все слова лишние. Впервые за 17 лет Ювентус не дал сопернику нанести ни один удар по своим воротам. "Грифоны" впервые за почти 8 лет завершили игру с нулем в графе "удары по воротам". Сегодняшний матч обескровленная травмами Дженоа провалила, но судить Шевченко по этой игре не стоит. Уровень команд кардинально разный – судьбу Дженоа в сезоне решат поединки с соперниками более-менее одинакового класса.

Парадокс, но несмотря на тотальное преимущество Ювентуса, Аллегри выдохнул только на 82-й минуте. Дибала ударом в дальний угол таки пробил Сиригу. Все вопросы были сняты. 2:0 – Дженоа осталась 18-ю с 10-ю очками. В пятницу команду Шевченко ожидает дерби с Сампдорией, неудачу в котором уже вряд ли поймут и простят. Юве набрал 27 пунктов и поднялся на 5-е место.

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