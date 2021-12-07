Напомним, в 4-х матчах под руководством Шевченко Дженоа не проиграла только раз – 0:0 с Удинезе. Рома, Милан и Ювентус обыграли генуэзцев с общим счетом 7:0.

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"Не знаю, мне кажется, он поторопился с выбором. Трудно ему будет. Не потому, что он плохой тренер, я хорошо знаю Андрея Николаевича. Это супертренер, показавший свою работу и знания в работе со сборной Украины.

Дженоа находится на том месте, на котором находится. Думаю, Андрей Николаевич – специалист достаточно высокого уровня, поэтому его это не испугает. Уверен, что он справится и сможет работать в не только сильных чемпионатах, но и в топовых клубах топ-лиг, борющихся за чемпионство", – рассказал Вернидуб в эфире Бомбардир.

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