"Я чекаю на дуже гарячий матч, в якому команди покажуть характер та сміливість. Звісно, чекаю на велику підтримку від вболівальників. Ми маємо скористатися запалом наших тіфозі, вони дають нам надію, бажання йти вперед, битися та перемагати.

Тиждень був позитивним. Крішіто та Дестро вже за нами. Крішіто набагато попереду у процесі відновлення, сьогодні будемо вирішувати, чи зможе він зіграти. Сподіваюсь, що завтра Крішіто та Дестро будуть готові.

У дербі треба грати з гарячим серцем та дуже холодною головою. Необхідно добре готуватися та грати сміливо", – цитує Шевченка канал "Гранде Шева".

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У перших чотирьох турах Серії А Шевченко набрав одне очко. Завтра Дженоа зіграє генуезьке дербі з Сампдорією. Це чи не єдиний шанс Шеви набрати бали до кінця року в рамках складного календаря.

Шевченко страждає через велику кількість травм. Повернення Крішіто (5 голів у Серії А) та Дестро (6 голів) – двох найкращих бомбардирів команди – неабияке підсилення.

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