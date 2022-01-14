"Футболисты Дженоа приложили достаточно усилий и показали хорошую и качественную игру. Это было достойное и содержательное выступление. Мы создавали моменты и контролировали игру. Конечно, я не очень доволен результатом, но игра была хорошей.

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Возвращение на Сан-Сиро уже как тренер? Я всегда рад вернуться сюда, на Сан-Сиро, прием болельщиков Милана был фантастическим, и я благодарю их за это. Я также хочу поблагодарить болельщиков Дженоа, которые прибыли сюда, чтобы поддержать команду", – цитирует Шевченко Football Italia.

Напомним, после 21 тура Серии А Дженоа остается в зоне вылета, отставая на 5 очков от спасительной зоны.

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