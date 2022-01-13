"Он знал, что это был рискованный выбор. Не всегда можно верить в то, что читаешь в газетах. Я видел, что он не выглядит счастливым, но это естественно, потому что в тренерской работе бывают тяжелые моменты. Тренеры и игроки работают с душой, они выкладываются по полной, и бывают трудные моменты.

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У него тоже недавно был COVID-19, поэтому он выглядел немного подавленным", – цитирует Мальдини Football-italia.

После 21 тура Серии А Дженоа остается на дне турнирной таблицы. По слухам, "грифоны" рассматривают возможность увольнения Андрея Шевченко.

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