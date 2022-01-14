"Футболісти Дженоа доклали достатньо зусиль і показали гарну та якісну гру. Це був гідний та змістовний виступ. Ми створювали моменти та контролювали гру. Звичайно, я не дуже задоволений результатом, але гра була гарною.

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Повернення на Сан-Сіро вже як тренер? Я завжди радий повернутися сюди, на Сан-Сіро, прийом уболівальників Мілана був фантастичним, і я дякую їм за це. Я також хочу подякувати вболівальникам Дженоа, які прибули сюди, щоби підтримати команду", — цитує Шевченка Football Italia.

Нагадаємо, після 21-го туру Серії А Дженоа залишається у зоні вильоту, відстаючи на 5 очок від рятівної зони.

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