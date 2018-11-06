Матч Турция – Украина состоится в Анталии, – Бурбас

Журналист каналов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил, где пройдет спарринг Турция – Украина.

"С Турцией встретимся в Анталии. Решение окончательное и предусматривает при первой возможности спарринг в ответ в одном из городов Украины (конечно, если вдруг судьба не сведет команды в одну отборочную еврогруппу)", – написал Бурбас в своем Twitter.

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Ранее сообщалось, что матч должен был пройти на Днепр Арене. Поединок состоится 20 ноября.

Сборная Украины уже заняла 1 место в группе В1 в Лиге наций и стала первой командой, которая поднялась в элиту.

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