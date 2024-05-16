Все желающие уже могут приобрести пропуска на поединок "сине-желтых" с географическим соседом.

В четверг, 16 мая, стартовала продажа билетов на контрольный матч между Молдовой и Украиной, сообщает официальный сайт УАФ.

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Игра состоится 11 июня в Кишиневе на стадионе Зимбру и начнется в 19:00 по местному времени. Пропуска можно приобрести по ссылке.

Билеты для украинских болельщиков продаются на трибуну D, а именно – в сектора 17, 18, 19, 20 и 37, 38, 39, 40.

Стоимость билетов будет меняться в зависимости от этапа продажи, а именно:

– до 31 мая: сектора 17, 18, 19, 20 – 200 лей*, сектора 37, 38, 39, 40 – 300 лей;

– с 1-го по 10 июня: сектора 17, 18, 19, 20 – 300 лей, сектора 37, 38, 39, 40 – 400 лей;

– 11 июня: сектора 17, 18, 19, 20 – 400 лей, сектора 37, 38, 39, 40 – 500 лей.

Все болельщики должны пройти через системную верификацию болельщика при регистрации и покупке билетов. Верификация происходит путем проверки IP-адреса, мобильного номера телефона и банковской карты. Приоритет в продаже билетов будет предоставляться украинским болельщикам с украинским IP-адресом, украинским номером телефона и банковской картой, которая зарегистрирована по украинскому адресу.

Покупка билетов осуществляется только при наличии украинского загранпаспорта. Все билеты именные, при входе на стадион билет будет сверяться с документами, удостоверяющими личность. Один болельщик может приобрести до четырех билетов. Дети до семи лет могут пройти на игру бесплатно, но без выделения им отдельного места.

*1 молдавский лей = 2,22 гривны

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