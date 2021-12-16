"Вернуться к победам очень приятно, это большое облегчение для нас. К тому же команда не пропустила. Впереди два очень трудных матча, но надеемся, что этот результат поднял наш дух.

Шевченко лично пытается устроить трансфер игрока Милана – Мальдини готов помочь давнему товарищу

Мы должны играть в свой футбол против Лацио: компактно, агрессивно. Пытаться взять очки. Разницу делает командная игра, мы должны лучше использовать те моменты, которые будем иметь.

Дестро забил семь голов в чемпионате, он – наш самый лучший бомбардир. Хорошо, что он сразу же забил, когда вернулся после травмы. Он очень хочет помочь команде.

Мы выбирали состав на матч Кубка, думая об игре с Лацио. Некоторые игроки отдохнули. У Лацио есть преимущество – они не играли посреди недели. Но мы будем стараться играть в свой футбол. Мы должны быть уверены в себе, быть настоящей командой", – цитирует украинского специалиста Telegram-канал Гранде Шева.

Пока Дженоа остается в зоне вылета Серии А, Лацио расположился на 9-й строчке.

Дженоа прорвалась в 1/8 финала Кубка, обыграв Салернитану – Шевченко одержал дебютную победу в Италии