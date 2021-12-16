"Повернутися до перемог дуже приємно, це велике полегшення для нас. До того ж команда не пропустила. Попереду два дуже важких матчі, але сподіваємося, що цей результат підняв наш дух.

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Ми повинні грати у свій футбол проти Лаціо: компактно, агресивно. Намагатися взяти очки. Різницю робить командна гра, ми повинні якнайкраще використати ті моменти, які матимемо.

Дестро забив сім голів у чемпіонаті, він – наш найкращий бомбардир. Добре, що він одразу забив, коли повернувся після травми. Він дуже хоче допомогти команді.

Ми обирали склад на матч Кубка, думаючи про гру з Лаціо. Певні гравці відпочили. У Лаціо є перевага – вони не грали посеред тижня. Але ми намагатимемося грати у свій футбол. Ми маємо бути впевнені у собі, бути справжньою командою", – цитує українського фахівця Telegram-канал Гранде Шева.

Наразі Дженоа залишається у зоні вильоту Серії А, Лаціо розташувався на 9-й сходинці.

Дженоа прорвалася в 1/8 фіналу Кубка, перегравши Салернітану – Шевченко здобув дебютну перемогу в Італії