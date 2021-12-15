Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко использует свои связи для работы на трансферном рынке.

Украинец лично участвует в переговорах по переходу вингера Милана Саму Кастильехо, сообщает Calciomercato.

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"Россонери" не слишком рассчитывают на 26-летнего испанца, потому могут отпустить его в другой клуб. Андрей Шевченко уже контактировал с Паоло Мальдини. Технический директор Милана готов помочь давнему товарищу, вместе с которым завоевал кучу побед на футбольном поле.

Добавим, что в текущем сезоне Кастильехо наиграл всего 110 минут и отличился 2 голевыми передачами. Transfermarkt оценивает его в 5,5 млн евро.

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