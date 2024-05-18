Действующее соглашение португальского специалиста с Лиллем истекает летом 2024 года. Паулу Фонсека подыскивает себе новый клуб.

Сарри объявил дату завершения тренерской карьеры

По информации журналиста Фабрицио Романо, Милан начал переговоры с экс-тренером Шахтера, которые продвигаются успешно. Фонсека выразил желание поработать с "россонери".

Португалец был основным кандидатом на должность тренера Марселя. Провансальцы предлагали Фонсеке трехлетний контракт.

Стоит напомнить, Марсель – единственный французский клуб, который выигрывал Лигу чемпионов. Французам удалось добыть трофей в сезоне 1992/93, одолев в финале Милан.

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