"Президент Владимир Зеленский назначил меня своим внештатным советником по вопросам спорта. Учитывая свой опыт, я вижу себя полезным в процессе переговоров по организации международных спортивных мероприятий с участием Украины и созданию новых событий для поддержки Украины. Позиция внештатного советника – продолжение деятельности, которую я уже полтора года провожу, как амбассадор фандрейзинговой платформы UNITED24.

Шевченко стал советником Президента Украины

Вместе с командой UNITED24 мы привлекли в помощь Украине миллионы долларов, провели ряд благотворительных акций; среди которых Game4Ukraine – большой футбольный матч на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне, где мировые звезды футбола принимали участие. Самое главное, мы привлекли много внимания к Украине, которая сегодня нам очень нужна. Сейчас начата подготовка ко второму футбольному благотворительному матчу.

Во время полномасштабной войны, мы должны использовать все возможности и ресурсы, чтобы донести наше мощное сообщение и чтобы голос нашей страны звучал на мировой арене. Спорт – это великая сила, которая объединяет миллиарды людей со всего мира. Мы должны делать все, чтобы поощрять людей поддерживать Украину, а я по-прежнему сделаю все для этого", – написал Шевченко на своей странице в Facebook.

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