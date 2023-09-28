Шевченко отреагировал на назначение советником Президента Украины
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко прокомментировал свое назначение на должность внештатного советника Президента Украины.
"Президент Владимир Зеленский назначил меня своим внештатным советником по вопросам спорта. Учитывая свой опыт, я вижу себя полезным в процессе переговоров по организации международных спортивных мероприятий с участием Украины и созданию новых событий для поддержки Украины. Позиция внештатного советника – продолжение деятельности, которую я уже полтора года провожу, как амбассадор фандрейзинговой платформы UNITED24.
Шевченко стал советником Президента Украины
Вместе с командой UNITED24 мы привлекли в помощь Украине миллионы долларов, провели ряд благотворительных акций; среди которых Game4Ukraine – большой футбольный матч на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне, где мировые звезды футбола принимали участие. Самое главное, мы привлекли много внимания к Украине, которая сегодня нам очень нужна. Сейчас начата подготовка ко второму футбольному благотворительному матчу.
Во время полномасштабной войны, мы должны использовать все возможности и ресурсы, чтобы донести наше мощное сообщение и чтобы голос нашей страны звучал на мировой арене. Спорт – это великая сила, которая объединяет миллиарды людей со всего мира. Мы должны делать все, чтобы поощрять людей поддерживать Украину, а я по-прежнему сделаю все для этого", – написал Шевченко на своей странице в Facebook.
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