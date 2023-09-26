Легендарный футболист и тренер Андрей Шевченко попробует себя в новом амплуа.

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины.

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Указ о назначении 46-летнего специалиста под номером 589/2023 от 26 сентября опубликован на официальном сайте главы государства.

Напомним, Шевченко – заслуженный мастер спорта Украины (2003 г.) и Герой Украины (2004 г.). После начала полномасштабного вторжения России в Украину он стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24.

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