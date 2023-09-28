"Президент Володимир Зеленський призначив мене своїм позаштатним радником з питань спорту. З огляду на свій досвід, я бачу себе корисним у процесі перемовин щодо організації міжнародних спортивних заходів за участі України та створенню нових подій для підтримки України. Позиція позаштатного радника – продовження діяльності, яку я вже півтора року проводжу, як амбасадор фандрейзингової платформи UNITED24.

Шевченко став радником Президента України

Разом з командою UNITED24 ми залучили на допомогу України мільйони доларів, провели низку благодійних акцій; серед яких Game4Ukraine – великий футбольний матч на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні, де світові зірки футболу брали участь. Найголовніше, ми залучили багато уваги до України, яка на сьогодні нам дуже потрібна. Зараз розпочата підготовка до другого футбольного благодійного матчу.

Під час повномасштабної війни, ми повинні використовувати усі можливості і ресурси, щоб донести наше потужне повідомлення і щоб голос нашої країни звучав на світовій арені. Спорт – це велика сила, яка об'єднує мільярди людей з усього світу. Ми маємо робити усе, щоб заохочувати людей підтримувати Україну, а я як і раніше, зроблю усе для цього", – написав Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Оболонь вибила Динамо з Кубка України другим складом – Луческу прорахувався, шалені емоції Ярмоленка і питання до судді