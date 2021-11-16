Фиорентина планировала отдать Кокорина в аренду в Дженоа, однако генуэзский клуб отказался от услуг российского нападающего, сообщает Матч ТВ.

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Отмечается, что "фиалки" стремятся избавиться от опального нападающего и имела 2 варианта развития событий – отдать игрока в аренду или же расторгнуть контракт с ним.

Добавим, что Кокорин оказался в Фиорентине зимой 2021 года, но за это время провел всего 7 матчей за команду, в которых не отмечался результативными действиями.

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