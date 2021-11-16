Фіорентина планувала віддати Кокоріна в оренду в Дженоа, проте генуезський клуб відмовився від послуг російського форварда, повідомляє Матч ТБ.

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Зазначається, що "фіалки" прагнуть позбутись опального нападника та мала 2 варіанти розвитку подій – віддати гравця в оренду або ж розірвати контракт з ним.

Додамо, що Кокорін опинився у Фіорентині взимку 2021 року, але за цей час провів лише 7 матчів за команду, в яких не відзначався результативними діями.

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