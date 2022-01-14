Дженоа на своем официальном сайте объявила о приходе защитника Ромы Риккардо Калафьори на правах аренды.

"Решение будет принимать клуб": Шевченко осознает возможность увольнения из Дженоа

Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22, после чего игрок вернется в Рим. Основная его позиция – левый фланг обороны, однако Калафьори также может сыграть в центре защиты и слева в полузащите.

В текущем сезоне Риккардо провел 9 матчей за "волков" во всех соревнованиях, в которых записал в свой актив 2 ассиста.

Милан – Дженоа: случайный шедевр сломал команду Шевченко, украинец дал бой на Сан-Сиро и нуждается в поддержке