Шевченко одолжил игрока у Моуринью – Дженоа оформила очередной трансфер
13:55 - Читати українською
Защитник Риккардо Калафьори продолжит сезон 2021/22 в составе Дженоа, которую возглавляет Андрей Шевченко.
Дженоа на своем официальном сайте объявила о приходе защитника Ромы Риккардо Калафьори на правах аренды.
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Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22, после чего игрок вернется в Рим. Основная его позиция – левый фланг обороны, однако Калафьори также может сыграть в центре защиты и слева в полузащите.
В текущем сезоне Риккардо провел 9 матчей за "волков" во всех соревнованиях, в которых записал в свой актив 2 ассиста.
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