Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко прокомментировал вылет команды в 1/8 финала Кубка Италии от Милана и поделился мнениями о своем будущем.

"Мы играли хорошо, игроки приложили много усилий. Они продемонстрировали свои лучшие качества. Я думаю, что это была хорошая игра. Дженоа пыталась создавать моменты и контролировать игру. Я, естественно, не очень доволен результатом, но выступление было хорошим.

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Я всегда рад вернуться сюда, на Сан-Сиро, прием был фантастическим, и я благодарю болельщиков Милана. Я также хочу поблагодарить болельщиков Дженоа, приехавших сюда, чтобы поддержать команду.

Мое будущее? Я делаю свою работу изо дня в день. Мне 45 лет, я еще молод, и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений, я иду вперед, и мы сосредоточены на проекте. Иногда вы побеждаете, иногда проигрываете. Мы с тренерским штабом делаем свою работу, а решение будет принимать клуб.

Сегодня ребята выступили хорошо, мы постепенно видим, как качество проявляется в результате работы на тренировках", – цитирует Шевченко Pianetagenoa1893.

Добавим, что Дженоа вылетела из Кубка Италии на стадии 1/8 финала, уступив Милану в овертайме (1:3).

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