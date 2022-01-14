Шевченко позичив гравця в Моурінью – Дженоа оформила черговий трансфер
13:51 - Читать на русском
Захисник Ріккардо Калафйорі продовжить сезон 2021/22 у складі Дженоа, яку очолює Андрій Шевченко.
Дженоа на своєму офіційному сайті оголосила про прихід захисника Роми Ріккардо Калафйорі на правах оренди.
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Угода розрахована до кінця сезону 2021/22, після чого гравець повернеться в Рим. Основна його позиція – лівий фланг оборони, проте Калафйорі також може зіграти в центрі захисту та зліва у півзахисті.
У поточному сезоні Ріккардо провів 9 матчів за "вовків" у всіх змаганнях, у яких записав до свого активу 2 асисти.
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