Дженоа на своєму офіційному сайті оголосила про прихід захисника Роми Ріккардо Калафйорі на правах оренди.

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Угода розрахована до кінця сезону 2021/22, після чого гравець повернеться в Рим. Основна його позиція – лівий фланг оборони, проте Калафйорі також може зіграти в центрі захисту та зліва у півзахисті.

У поточному сезоні Ріккардо провів 9 матчів за "вовків" у всіх змаганнях, у яких записав до свого активу 2 асисти.

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