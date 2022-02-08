"Все ждут, что будет яркий проект, но у Сильвио Берлускони уже нет той мотивации и тех эмоций, когда он брал Милан. Не заметно, что Адриано Галлиани и Берлускони ставят своей целью вывести Монцу на ведущие позиции в итальянском футболе. Насколько мне известно, разговоров между Шевченко, Берлускони и Галлиани о том, чтобы украинский тренер возглавил Монцу, не было.

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Тот опыт, который получил Шевченко в Дженоа, он очень полезен. Руководство Дженоа использовало имя легенды, а затем уволило его. Они повели себя не очень корректно. Поэтому в будущем Шевченко будет очень тщательно выбирать новый клуб. Но Шевченко остается в профессии, он будет тренером, ему тренерская история больше всего подходит", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, Дженоа отстранила Шевченко от должности главного тренера, но клуб продолжает выплачивать украинцу зарплату согласно контракту.

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