"Супряге нужно понимать, что ему никто не даст много времени на раскачку. Условия перехода связаны с арендой с правом выкупа или ее продлением. Этот выкуп будет очень зависеть от его выступлений и сохранения прописки Сампдорией в Серии А, а также от требований болельщиков. Сейчас болельщики настроены к нему лояльно.

"Я не ожидал такого сюрприза", – Супряга назвал свою цель в Сампдории и пообещал не разочаровать Михайличенко

Я считаю, что эта возможность уникальна для украинского игрока, переходящего в статусе звезды, который сравнивается с Шевченко. Однако он переходит в тот момент, когда его карьера пошла на спад. Для него это возможность реанимировать карьеру и доказать свою профпригодность. Я всегда говорил, что тот, кто поверит в Супрягу и раскроет его, получит шанс выиграть на этом игроке джекпот.

Думаю, что переход сейчас очень выгоден для всех сторон: для игрока, для агентов, для Динамо и сборной Украины, которая в будущем может получить нападающего", – цитирует Великих ТК Футбол.

Напомним, Сампдория арендовала Супрягу у Динамо. После 23 туров Серии А новый клуб Супряги располагается на 16-й строчке.

"Супряга має вибуховий потенціал": трансфер гравця Динамо вразив Італію – паралелі з топ-форвардом і єдина проблема