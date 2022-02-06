Тіфозі Дженоа були задоволені грою своєї команди в останньому поєдинку перед міжнародною перервою проти Удінезе (0:0) і тепло прийняли у Генуї наступника Андрія Шевченка – Александера Блессіна. Але головний тренер Роми Жозе Моурінью, для якого Дженоа стала черговим суперником у Серії А, був іншої думки.

Рома у скандальному матчі не змогла переграти Дженоа

"У грі з Удінезе гравці Дженоа зробили величезну кількість порушень правил. Це була демонстрація небажання, аби суперник грав у свою гру. Якщо ви робите таку кількість фолів (27, – прим. авт.) – у середньому один фол за хвилину – то це не повинно бути прийнятним у сучасному футболі. Зараз більшість команд хочуть грати у футбол, я довгий час був у великих командах, і чудово знаю, як це (тактичні фоли, – прим. авт.) працює. Це було трендом останніх 15 років.

Але після мого повернення до Італії я бачу, як все змінилося. Подивіться на наш перший домашній матч у цьому сезоні з Фіорентиною (3:1), або ж наступний – із Сассуоло (2:1). Він легко міг завершитися з рахунком 4:4. Зараз вдома перемагати складніше, адже багато команд намагаються грати у футбол. Сьогодні у футболі стало значно більше справжніх матчів, ніж раніше. Раніше іноді ви вже знали, яким буде результат гри", – зазначив Моурінью перед матчем із Дженоа.

Сам Блессін вважав інакше. У матчі з Удінезе його команда продемонструвала високий пресинг із залученням великої кількості гравців. Це – ризикований підхід, який потребує перебування багатьох футболістів на чужій половині поля. Звідси і така кількість тактичних фолів. Перед грою з Ромою наступник Шевченка зазначав: "Гадаю, ми обов'язково побачимо деякі речі, які вже бачили у матчі з Удінезе, і які змінили нашу гру. У нас було два тижні, щоб попрацювати над деталями. У Роми, як і у будь-якої команди, також є проблеми. І ми спробуємо ускладнити їм життя".

Матч Рома – Дженоа завершився безгольовою нічиєю. Пресингу Дженоа вистачило буквально на першу половину першого тайму, після чого команда Блессіна відверто грала на утримання рахунку. Загалом "грифони" сфолили у Римі 23 рази, заробили два попередження і одне вилучення. Моурінью назвав виступ генуезців "огидним". Жозе зробив ризиковані заміни задля підсилення атаки майже відразу після перерви, але суперник вистояв. Гол Ніколо Дзаньйоло на 90+1-й хвилині був скасований VAR через фол Таммі Абрахама проти захисника гостей Васкеса.

"Дженоа – це команда, яка відчайдушно бореться за очки, аби не вилетіти, тому вона грає так, як грає. Це був огидний виступ, але він приніс команді одне очко. Це не критика, бо якби я був на місці Блессіна, то, напевно, зробив би те ж саме.

У другому таймі, навіть за рівних складів (хоча я не помітив особливої різниці у підході Дженоа, навіть коли трапилося вилучення Естігора), ми зробили все можливе, щоб перемогти. Я впевнений: команда, яка робить більше задля перемоги, завжди отримує те, на що заслуговує. Але маємо те, що маємо. Треба віддати Дженоа належне: вона зіграла у ту гру, яку хотіла, і отримала те, що хотіла", – сказав "Особливий".

До речі, Моурінью розповів, за яку фразу на адресу арбітра Розаріо Абіссо вилучив Ніколо Дзаньйоло у компенсований час. "Ніко запитав у арбітра, якого дідька він зафіксував фол у гольовому епізоді після перегляду відеоповтору. Скажіть, будь ласка, чи був би вилучений К'єлліні на стадіоні Ювентуса за такі слова? А Лаутаро Мартінес на Джузеппе Меацца? А Златан Ібрагімовіч? В очах арбітрів Рома – маленький клуб".

Блессін після гри не став відповідати Моурінью. Новий головний тренер Дженоа лише зазначив: "Добре, що ми зіграли на нуль другий матч поспіль. Це лише ще один бал, тож ми маємо додати у наступних іграх".

У наступному турі "грифони" зіграють проти Салернітани.

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