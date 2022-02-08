"Всі чекають, що буде яскравий проект, але у Сільвіо Берлусконі вже немає тієї мотивації і тих емоцій, коли він брав Мілан. Не помітно, що Адріано Галліані і Берлусконі ставлять собі за мету вивести Монцу на провідні позиції в італійському футболі. Наскільки мені відомо, розмов між Шевченком, Берлусконі і Галліані про те, щоб український тренер очолив Монцу, не було.

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Той досвід, який Шевченко отримав у Дженоа, він дуже корисний. Керівництво Дженоа використовувало ім'я легенди, а потім звільнило його. Вони повели себе не дуже коректно. Тому в майбутньому Шевченко буде дуже ретельно вибирати собі новий клуб. Але Шевченко залишається в професії, він буде тренером, йому тренерська історія найбільше підходить", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Дженоа відсторонила Шевченка з посади головного тренера, але клуб продовжує виплачувати українцю зарплату згідно з контрактом.

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