Украинский тренер Дженоа Андрей Шевченко порассуждал по поводу номинантов на самую престижную индивидуальную награду.

"Кто получит "Золотой мяч-2021"? Я думаю, Жоржинью или Месси.

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Мой "Золотой мяч"? Это прошлое. Я хотел бы добиться чего-нибудь как тренер. Буду стараться сделать все, чтобы мои отношения с Дженоа были длительными", – цитирует Шеву Footballhub.

Напомним, Андрей Шевченко становился обладателем "ЗМ-2004", находясь на пике своей карьеры в составе Милана. Результаты голосования за триумфатора объявят 29 декабря.

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