"Я хочу передать привет всем игрокам и тренерам национальной сборной Украины, у которой сейчас будет очень трудная и важная игра.

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Я буду болеть, всем фанатам тоже большой привет. Знаю, что многие будут меня поддерживать. Я всех обнимаю, желаю удачи, буду смотреть и болеть", – сказал Шева в комментарии для ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в матче Босния – Украина, вероятнее всего, будет решаться судьба второй строчки в группе D отбора на Мундиаль.

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