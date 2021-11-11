"Хто здобуде "Золотий м'яч-2021"? Я думаю, Жоржінью або Мессі.

Шевченко: Вболіватиму за збірну України, на яку очікує важлива гра

Мій "Золотий мяч"? Це минуле. Я хотів би досягнути чогось як тренер. Намагатимуся зробити все, щоб стосунки з Дженоа були тривалими", – цитує Шеву Footballhub.

Нагадаємо, Андрій Шевченко ставав володарем "ЗМ-2004", перебуваючи на піку своєї кар'єри у складі Мілана. Результати голосування за цьогорічного тріумфатора оголосять 29 грудня.

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