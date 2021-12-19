Дженоа готова устроить распродажу игроков в январе и может расстаться с лидерами команды – Сальваторе Сиригу, Давиде Бираски и Маттией Дестро, сообщает TMW.

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Что касается Сиригу и Бираски, то клуб готов рассмотреть предложения по игрокам и не считает их неприкосновенными. Дестро же еще не переподписал контракт с "гриффонами", а потому может покинуть команду Шевченко.

Отметим, что Дженоа с 10 очками занимает 18 место в Серии А, а отставание от спасительной 17-й строчки составляет лишь 2 пункта.

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