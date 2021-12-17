Солидное начало от Дженоа

Андрею Шевченко, как и неделю назад, выпало открывать очередной тур Серии А. Тогда Дженоа без шансов проиграла дерби, при этом забив первый гол после смены тренерского штаба. Очевидно, в Риме "грифоны" хотели бы добиться большего. Тем более, между этими матчами команде удалось получить положительный импульс, минимально обыграв Салернитану. Лацио, конечно, более сильная команда, но у "орлов" была большая потеря – Чиро Иммобиле пропускал игру из-за болезни. В то же время у Шевченко все больше лидеров сменили лазарет на футбольное поле.

Дженоа прорвалась в 1/8 финала Кубка, обыграв Салернитану – Шевченко одержал дебютную победу в Италии

Похоже, победа в 1/16 Кубка Италии все же придала гостям необходимый импульс. Дженоа на старте матча играла с Лацио на равных. Никому не удавалось прижать соперника к воротам: едва ли не до каждой цифры одинаковые показатели – в процентах владения мячом, количеству передач и их точности. Вся борьба – в середине поля. Последнее мы вспомнили не зря. Футболисты не стеснялись действовать жестко. Где стоило фолить, фолили. Без грубости, но на грани

К сожалению, о какой-либо содержательной опасности за этот период говорить не приходится. Дженоа не удавалось довести дело до завершающего удара. Оба опасных выпада в противоположную штрафную терялись в частоколе ног защитников. У Лацио за креатив отвечал Педро. В одном из моментов испанец перехитрил двух защитников и метров с 18-ти пробил по воротам – Сиригу вытащил из-под перекладины. В следующий раз справились защитники. Правда, после рикошета мяч попал в руку игрока Дженоа. Это был тот эпизод, где такая игра не наказывается назначением пенальти.

Старые проблемы дали о себе знать

В таком режиме команды Андрея Шевченко хватило минут на двадцать. В это время Лацио начал больше напоминать коллектив, который тренирует Маурицио Сарри. Римляне адаптировались к сопернику и все чаще начали находить слабые места. Дженоа приходилось терпеть и все ближе прижиматься к своим воротам. В таких условиях напряжение растет. Как и цена ошибки.

Казалось, "грифонам" удалось сдержать "орлов" в их самый активнейший период. Гости снова переместили игру ближе к центру, в очередной раз выровняли статистику, начали немного держать мяч у себя... Именно тогда Лацио забил. Оборона Дженоа, до этого выглядевшая убедительно, вспомнила свою давнюю болезнь – результативные ошибки. Фелипе Андерсон подстерегал ошибку защитника и выкатил идеальную передачу на Педро. Трехкратный победитель ЛЧ с Барселоной оказался в одиночестве у 11-метровой отметки и беспрепятственно покатил в угол ворот. Конечно, Сиригу не спас.

Вот так Дженоа провела содержательно лучший тайм под руководством Андрея Шевченко. Да, Лацио играл без Чиро Иммобиле, но все равно римляне остаются более сильной командой. Можем снова говорить об отсутствии ударов. Да и атак за первый тайм было мало. Однако Дженоа не выглядела безыдейно и обреченно. Если тренерский штаб Шевченко решил перестраивать команду, начиная с линии обороны, прогресс уже заметен.

Риск Шевченко не сработал

Паузу между таймами Шевченко использовал с пользой. На второй тайм гости вышли более настроенными на атаку. Это сразу дало результат. Два удара по воротам, один из них (Пандев) даже в створ. Смотреть матч стало гораздо интереснее. Дженоа пожертвовала компактностью, чтобы создавать больше остроты. Этот шаг означал, что инициативой завладеет Лацио. В то же время "орлы" не спешили ею пользоваться. Маурицио Сарри показал своему молодому коллеге, что такое опыт. Более открытая игра Дженоа побудила наставника римлян совершить ряд замен в середине тайма.

После этого Лацио доминировал. Именно это слово лучше всего описывает ситуацию. Второй гол в ворота Сиригу назревал. Именно для этого на поле вышел Луис Альберто. Хавбек еще раз продемонстрировал свое умение исполнять стандарты и отдавать передачи в свободное пространство. Именно испанец подал угловой, после которого убил Ачерби. Вскоре он же запустил в забег Дзакканьи, которого так никто и не остановил. Даже разгромный счет не прибил гостей. Дженоа продолжала активно атаковать, за что получила вознаграждение. Стремительную атаку эффектным ударом завершил Меледжони. 3:1. Очень важный мяч для уверенности "грифонов".

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Лацио, набравшего 28 очков и хотя бы временно поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А. Дженоа осталась предпоследней. Андрей Шевченко уже записал свое имя в историю как первый тренер в истории "грифонов", за шесть первых матчей в чемпионате так и не одержавший дебютной победы.