Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко никак не может одержать первую победу во главе "грифонов" в Серии А.

Шевченко снова отрицательно отличился в Серии А – украинец стал первым тренером Дженоа, который не смог добыть хотя бы одну победу в чемпионате после 6 матчей, сообщает Opta.

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Отметим, что такое произошло впервые с 1995 года, когда начали начислять за победу три очка. В общем, "грифоны" под руководством Шевченко 5 раз проиграли и 1 раз расписали ничью в Серию А.

К слову, Дженоа уступила Лацио (1:3) и осталась предпоследней – в активе команды Андрея Николаевича всего 10 очков.

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