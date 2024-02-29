– Что выход Андрея Павелко из-под стражи может означать для украинского футбола?

– Это пока была удовлетворена апелляционная жалоба. Но как я понимаю – я все же опытный и с большим стажем в украинском футболе – этот факт никак не повлияет на стратегическое решение развивать футбол согласно видению Андрея Николаевича Шевченко. Абсолютно.

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Ведь конгресс 25 января почти единогласно – 93 делегата из 94 – проголосовал за. Вместе с тем, мы голосовали уже после озвучивания программы, которая является хорошей и конкретной, позволяет развивать футбол и учитывает специфику сегодняшнюю. Имею в виду агрессию этих тварей против нашей страны. К тому же статус нашего президента будет иметь шикарное значение на международном уровне.

– То есть с юридической точки зрения у Андрея Павелко не должно быть претензий к тому, как состоялась эта смена власти?

– Юридически соблюдены абсолютно все законы. И футбольные, и человеческие. И особенно законы нашего государства на юридическом уровне. На самом высоком уровне. Это однозначно, – заверил Гатауллин в комментарии Tribuna.

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