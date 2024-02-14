"Это еще не пул, потому что нет трех клубов. Сейчас есть тринадцать клубов. Мы объединяемся и хотим летом до абсолютно всех донести эту идею объединения и проведения прозрачного тендера и выбора единого бродкастера.

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У нас будет встреча президентов клубов с новым президентом УАФ. Я надеюсь, что мы договоримся и УАФ станет инициатором изменения законодательства. Потому что сейчас права на трансляцию принадлежат клубам и каждый клуб решает сам. Комментатор кому-то не нравится, камеры, тень на поле, еще что-то – и клуб выходит из пула.

Должно быть не так. Должен быть прозрачный тендер, контракт на несколько лет. Клуб должен понимать: если ты в УПЛ – ты в пуле и получаешь деньги за трансляции, планируешь как-то свой бюджет", – цитирует Надеина официальный сайт Вереса.

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