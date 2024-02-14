Ставка на Шевченко: клубы УПЛ надеются, что новый президент УАФ создаст условия для единого телепула
Владелец Вереса Иван Надеин надеется, что благодаря Андрею Шевченко удастся изменить законодательство, чтобы образовать телепул УПЛ.
"Это еще не пул, потому что нет трех клубов. Сейчас есть тринадцать клубов. Мы объединяемся и хотим летом до абсолютно всех донести эту идею объединения и проведения прозрачного тендера и выбора единого бродкастера.
Клубы УПЛ создали новый телепул – трое вернулось, один в раздумьях и традиционная оппозиция
У нас будет встреча президентов клубов с новым президентом УАФ. Я надеюсь, что мы договоримся и УАФ станет инициатором изменения законодательства. Потому что сейчас права на трансляцию принадлежат клубам и каждый клуб решает сам. Комментатор кому-то не нравится, камеры, тень на поле, еще что-то – и клуб выходит из пула.
Должно быть не так. Должен быть прозрачный тендер, контракт на несколько лет. Клуб должен понимать: если ты в УПЛ – ты в пуле и получаешь деньги за трансляции, планируешь как-то свой бюджет", – цитирует Надеина официальный сайт Вереса.
Украина – не Хорватия: почему нам нужен футбольный национализм, а "венгерскую лавочку" стоит закрывать