– Що вихід Андрія Павелка з-під варти може означати для українського футболу?

– Це поки була задоволена апеляційна скарга. Але як я розумію – я все ж досвідчений та з великим стажем в українському футболі – цей факт ніяк не вплине на стратегічне рішення розвивати футбол згідно з баченням Андрія Миколайовича Шевченка. Абсолютно.

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Адже конгрес 25 січня майже одноголосно – 93 делегати із 94 – проголосував за. Разом з тим, ми голосували уже після озвучення програми, яка є хорошою та конкретною, дозволяє розвивати футбол та враховує специфіку сьогоднішню. Маю на увазі агресію цих тварюк проти нашої країни. До того ж статус нашого президента буде мати шикарне значення на міжнародному рівні.

– Тобто з юридичної точки зору в Андрія Павелка не повинно бути претензій до того, як відбулась ця зміна влади?

– Юридично дотримані абсолютно всі закони. І футбольні, і людські. І особливо закони нашої держави на юридичному рівні. На найвищому рівні. Це однозначно, – запевнив Гатауллін в коментарі Tribuna.

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