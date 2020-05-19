Шевченко и Каладзе попали в символическую сборную Серии А среди выходцев из Восточной Европы

Сразу два представителя Динамо попали в престижную сборную.

Ведущее итальянское издание Football Italia сформировало символическую сборную чемпионата Италии из футболистов-выходцев из стран Восточной Европы. Команда составлена ​​по тактической схеме 3-4-2-1.

"Костакурта, Альбертини и Амброзини окружили меня замечательной атмосферой": Шевченко – об акклиматизации в Милане

Вратарь: Самин Ханданович (Словения – Удинезе, Интер).

Защитники: Кахабер Каладзе (Грузия – Милан, Дженоа), Кристиан Киву (Румыния – Рома, Интер), Синиша Михайлович (Сербия – Рома, Сампдория, Лацио, Интер).

Полузащитники: Звонимир Бобан (Хорватия – Милан), Деян Станкович (Сербия – Лацио, Интер), Владимир Югович (Сербия – Сампдория, Ювентус, Лацио, Интер), Павел Недвед (Чехия – Лацио, Ювентус), Деян Савичевич (Черногория – Милан ), Збигнев Бонек (Польша – Ювентус, Рома).

Нападающий: Андрей Шевченко (Украина – Милан).

Напомним, главный тренер сборной Украины защищал цвета Милана в 1999-2006 гг. и в сезоне 2008/09. Он выиграл с итальянской командой Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, а также триумфовал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

"Потрясающий украинец": сборная мечты Пирло – Шевченко, обладатели Золотого мяча и еще одна экс-звезда Динамо