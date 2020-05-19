toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ТРАНСФЕРЫ ГЕРМАНИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС

Шевченко и Каладзе попали в символическую сборную Серии А среди выходцев из Восточной Европы

19 мая 23:22 39 Читати українською
Шевченко и Каладзе попали в символическую сборную Серии А среди выходцев из Восточной Европы
Андрей Шевченко и Каха Каладзе / Фото из открытых источников

Сразу два представителя Динамо попали в престижную сборную.

Ведущее итальянское издание Football Italia сформировало символическую сборную чемпионата Италии из футболистов-выходцев из стран Восточной Европы. Команда составлена ​​по тактической схеме 3-4-2-1.

"Костакурта, Альбертини и Амброзини окружили меня замечательной атмосферой": Шевченко – об акклиматизации в Милане

Вратарь: Самин Ханданович (Словения – Удинезе, Интер).

Защитники: Кахабер Каладзе (Грузия – Милан, Дженоа), Кристиан Киву (Румыния – Рома, Интер), Синиша Михайлович (Сербия – Рома, Сампдория, Лацио, Интер).

Полузащитники: Звонимир Бобан (Хорватия – Милан), Деян Станкович (Сербия – Лацио, Интер), Владимир Югович (Сербия – Сампдория, Ювентус, Лацио, Интер), Павел Недвед (Чехия – Лацио, Ювентус), Деян Савичевич (Черногория – Милан ), Збигнев Бонек (Польша – Ювентус, Рома).

Нападающий: Андрей Шевченко (Украина – Милан).

Напомним, главный тренер сборной Украины защищал цвета Милана в 1999-2006 гг. и в сезоне 2008/09. Он выиграл с итальянской командой Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, а также триумфовал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

"Потрясающий украинец": сборная мечты Пирло – Шевченко, обладатели Золотого мяча и еще одна экс-звезда Динамо

blog_ava
11-летнего футболиста жестоко убили в Днепре
19 мая
728
Теги
Деян Станкович Деян Станкович Самир Ханданович Самир Ханданович Каха Каладзе Каха Каладзе Италия Збигнев Бонек Павел Недвед Серия А Синиша Михайлович Синиша Михайлович Звонимир Бобан Андрей Шевченко Андрей Шевченко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
16
час
:
0
мин
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук