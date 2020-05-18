toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ГЕРМАНИЯ КОРОНАВИРУС БАВАРИЯ

"Костакурта, Альбертини и Амброзини окружили меня замечательной атмосферой": Шевченко – об акклиматизации в Милане

15:54 45 Читати українською
"Костакурта, Альбертини и Амброзини окружили меня замечательной атмосферой": Шевченко – об акклиматизации в Милане
Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Экс-форвард Милана Андрей Шевченко вспомнил свой переход в итальянскую команду.

"Когда я переезжал в Милан, мы заранее готовили этот переход. Тогда там работал Чохонелидзе, который отвечал за скаутинг по странам бывшего СССР. Он внимательно наблюдал за мной.

"Выхожу в Париже из лифта, а передо мной стоит Буффон": Шевченко – о своих отношениях с легендарным голкипером

Я уже был готов к тому, что меня ждет в Италии. Резо сильно меня поддерживал. Когда я познакомился с футболистами, они хорошо знали кто я такой. Мне устроили очень теплый прием. Костакурта, Альбертини и Амброзини окружили меня фантастической атмосферой, помогали, забирали на тренировку. Сразу почувствовал себя комфортно. Итальянцы гостеприимны. Тогда я поставил себе цель за несколько месяцев свободно говорить по-итальянски", – сказал Шевченко в программе "Великий футбол".

Напомним, главный тренер сборной Украины защищал цвета Милана с 1999-2006 гг. и в сезоне 2008/09. Он выиграл с итальянской командой Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, а также триумфовал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

"Шевченко, мов скалка в дупі – я засмутився, коли він не забив нам": тінь Царя, або Як українець робив 99 голів зі 100

blog_ava
"Шевченко, мов скалка в дупі – я засмутився, коли він не забив нам": тінь Царя, або Як українець робив 99 голів зі 100
11:00
319
Теги
Италия Резо Чохонелидзе Деметрио Альбертини Андрей Шевченко Андрей Шевченко Алессандро Костакурта Массимо Амброзини Массимо Амброзини Милан Милан
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
45
мин
Вердер
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук