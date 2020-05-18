"Костакурта, Альбертини и Амброзини окружили меня замечательной атмосферой": Шевченко – об акклиматизации в Милане

Экс-форвард Милана Андрей Шевченко вспомнил свой переход в итальянскую команду.

"Когда я переезжал в Милан, мы заранее готовили этот переход. Тогда там работал Чохонелидзе, который отвечал за скаутинг по странам бывшего СССР. Он внимательно наблюдал за мной.

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Я уже был готов к тому, что меня ждет в Италии. Резо сильно меня поддерживал. Когда я познакомился с футболистами, они хорошо знали кто я такой. Мне устроили очень теплый прием. Костакурта, Альбертини и Амброзини окружили меня фантастической атмосферой, помогали, забирали на тренировку. Сразу почувствовал себя комфортно. Итальянцы гостеприимны. Тогда я поставил себе цель за несколько месяцев свободно говорить по-итальянски", – сказал Шевченко в программе "Великий футбол".

Напомним, главный тренер сборной Украины защищал цвета Милана с 1999-2006 гг. и в сезоне 2008/09. Он выиграл с итальянской командой Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, а также триумфовал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

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