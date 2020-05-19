"Потрясающий украинец": сборная мечты Пирло – Шевченко, обладатели Золотого мяча и еще одна экс-звезда Динамо

Андреа Пирло в свой 41-й день рождения получил от популярного британского СМИ интересный проект символической сборной своих бывших партнеров. Милан тотально доминирует, а Динамо Киев оставляет значительный след.

Издание The Mirror представило сегодня дрим-тим экс-полузащитника сборной Италии. Пирло поиграл за космический Милан, а также Брешию, Интер, Реджину, Ювентус и Нью-Йорк Сити. Целую декаду Андреа провел в футболке "россонери". Мало кто в мировом футболе может похвастаться такими достижениями, как он: чемпион мира, по 2 трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, 6 Скудетто и 5 кубковых титулов в Италии. Невероятное хладнокровие, стиль и топ-класс в средней линии. Маэстро паса, который создавал пространство для партнеров с завидной регулярностью.

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Ему хватало элитных товарищей, но только одному клубу отдал столько лет. В своей сборной лучших одноклубников Пирло британское издание руководствуется единственным табу: там не может быть фамилии самого игрока. Здесь же нашлось место для тех, с кем чаще всего поиграл в одно время на поле, хотя это не обязательно должны быть только футболисты, с которыми статистически провел большинство игровых минут. Команда его мечты играла бы по схеме 4-3-3.

В воротах бразилец Дида. Вместе сыграли 252 матча. На 17 больше, чем с Буффоном, или почти на 1,5 тысячи минут. В свой звездный час кипер топ-класса.

Правого защитника играет Кафу, судьба соединила их на поле 147 раз. Лучший на этой позиции в своем поколении. Возможно, даже за всю историю футбола. Могли ли быть сомнения?

Пару центральных защитников составили Алессандро Неста (268 игр) и экс-игрок киевского Динамо Кахабер Каладзе (202). Итальянец присоединился к Милану спустя год после Пирло и стал опорой в позвоночнике клуба в течение всего периода славных 2000-х. Грузин превзошел таких ювентини, как Кьеллини и Бонуччи, отыграв на хороший двадцаток матчей больше рядом с Андреа. Его добродетелью был полезный универсализм (мог сыграть опорника, центрхава, слева в обороне и даже в полузащите), сейчас Каха занимается политикой.

Левый защитник, безусловно, Паоло Мальдини (210). Знатный князь защитного звена, большой капитан Милана эпохи Пирло и не только.

Опорником выступает Дженнаро Гаттузо (340). Компаньон Рино не только на поле. Никто не играл с Пирло чаще его. Рядом с красотой частенько идет чудовище. И Гаттузо справился с этой ролью. Брутальный полузащитник, брал на себя всю черновую работу, чтобы Андреа мог не беспокоиться лишними хлопотами.

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Другим центральным полузащитником становится Кларенс Зеедорф (309). Выиграл 4 ЛЧ, половину которых с Миланом и Пирло. Его коллекция трофеев является громким доказательством качества.

Даже после завершения карьеры стрелял хет-трик в выставочных матчах, в том числе и не без ассистов Шевченко.

Третий центрхав – Массимо Амброзини (250). Ох и натерпелись наши футболисты от него. Днепр проиграл Фиорентине, сборная Украины – Италии. Возможно, наименее почитаемый из этой команды, но более важный, чем многие думали. Стал капитаном команды в последние годы Пирло на Сан-Сиро.

Кака (226 совместных выходов) начинает линию атаки. Однажды стал лучшим футболистом планеты, завоевав Золотой мяч. Настолько умело танцевал между защитниками, что те сохраняли социальную дистанцию, когда это еще не было в моде. Последний раз Кака захватывал своими трюками в Хакни, историческом районе Лондона, где в феврале 2020 года сыграл в футбол 7 на 7.

Филиппо Индзаги провел с Пирло 235 выступлений. Прибил Ливерпуль победным дублем в финале Лиги чемпионов-2007. Первый гол – подставил ногу после штрафного именно Пирло. Тот же Андреа, к слову, начал и вторую результативную атаку.

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Андрей Шевченко (168 игр). Второй обладатель Золотого мяча в компании культовых партнеров Пирло (2004 год). Только с Индзаги Андреа за всю карьеру организовал больше общих голов (18), чем с экс-динамовцем (10). The Mirror называет украинца "потрясающим стрелком периода игры Милана". Шева славно повеселился в компании практически своего тезки. "Хотя Пирло, возможно, все еще захочет спросить украинского бомбардира, что же случилось в Стамбуле в 2005 году".

Андреа Пірло – Геній, який відіграв 23 роки, божеволів в Україні, шокував секретом Індзагі та називає вчителем Луческу