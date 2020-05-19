Шевченко і Каладзе потрапили до символічної збірної Серії А серед вихідців зі Східної Європи

Андрій Шевченко і Каха Каладзе / Фото з відкритих джерел

Одразу два представники Динамо потрапили до престижної збірної.

Провідне італійське видання Football Italia сформувало символічну збірну чемпіонату Італії з футболістів-вихідців з країн Східної Європи. Команда складена по тактичній схемі 3-4-2-1.

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Воротар: Самір Хандановіч (Словенія – Удінезе, Інтер).

Захисники: Кахабер Каладзе (Грузія – Мілан, Дженоа), Крістіан Ківу (Румунія – Рома, Інтер), Сініша Міхайловіч (Сербія – Рома, Сампдорія, Лаціо, Інтер).

Півзахисники: Звонімір Бобан (Хорватія – Мілан), Деян Станковіч (Сербія – Лаціо, Інтер), Владімір Юговіч (Сербія – Сампдорія, Ювентус, Лаціо, Інтер), Павел Недвед (Чехія – Лаціо, Ювентус), Деян Савічевіч (Чорногорія – Мілан), Збігнєв Бонек (Польща – Ювентус, Рома).

Нападник: Андрій Шевченко (Україна – Мілан).

Нагадаємо, головний тренер збірної України захищав кольори Мілана в 1999-2006 рр. та у сезоні 2008/09. Він виграв з італійською командою Серію А, Кубок і Суперкубок Італії, а також тріумфував у Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА.

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