Бывший наставник сборной Украины и его штаб продержались в Дженоа чуть больше двух месяцев, но их контракты не были аннулированы даже после отставки. Это обычная практика. Клуб продолжит платить зарплату, пока тренеры не трудоустроятся в другом месте.

Замена Шевченко превратилась в хаос – ожидаемый кандидат "предал" Дженоа, приходится звать старого знакомого

По информации журналиста Игоря Бурбаса, расходы на тренерский штаб Андрея Шевченко для Дженоа составляют 7 млн евро в год. Чистая зарплата украинца – 2,3 млн. Дополнительно один миллион он мог заработать, если бы удержал команду в Серии А.

Заметим, что Дженоа пока так и не нашла нового главного тренера. Сокрушительное поражение от Фиорентины испугало Бруно Лаббадию. Контракты Шевченко и его помощников будут действовать вплоть до лета 2024 года.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа