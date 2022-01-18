Бруно Лаббадия в последний момент отказался возглавлять "грифонов", сообщает Sky Italy.

Динамо рассматривает кандидатуру Шевченко, – журналист

Немец уже сегодня должен был прилететь в Италию и подписывать контракт, однако внезапно передумал. Дженоа пришлось экстренно искать альтернативу. Ожидается, что новым рулевым станет старый знакомый – Роландо Маран. В свое время он уже тренировал генуэзцев, но продержался только с августа по декабрь 2020 года.

Напомним, Дженоа уволила Андрея Шевченко после поражения от Милана в Кубке Италии. В матче с Фиорентиной командой руководил Абдулай Конко, но это не помогло избежать фиаско. "Фиалки" разгромили Дженоа со счётом 6:0.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа