"Шевченко еще пару раз проиграет с Дженоа и все": Леоненко – о перспективах экс-коуча сборной Украины в Серии А
Экс-форвард Динамо, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко сомневается, что Андрею Шевченко удастся зарекомендовать себя на тренерском мостике генуэзцев.
"В клубе нужны футболисты, которых ты хочешь, а Дженоа наверняка не тот клуб. Президент может обещать, но на деле...
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Со сборной все ясно. Там все свои, все знают и уважают Шевченко. А в Италии могут сейчас не уважать. Сейчас еще пару раз проиграет и все. Там уже пишут, чтобы он уходил. Итальянцы больше любят футбол, чем мы. В сборной Андрею можно было сказать все, что угодно. А теперь он должен демонстрировать результат. Кроме того, что он большой футболист, он должен доказать, что он большой тренер", – сказал Леоненко в программе "Пряма червона".
Напомним, Дженоа под руководством Шевченко еще не выигрывала в Серии А и находится в зоне вылета с 11 очками – до спасительного 17-го места 5 пунктов.
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