"В клубе нужны футболисты, которых ты хочешь, а Дженоа наверняка не тот клуб. Президент может обещать, но на деле...

Шевченко близок к первому трансферу в Дженоа – защитник, ярко выступивший в Лиге чемпионов

Со сборной все ясно. Там все свои, все знают и уважают Шевченко. А в Италии могут сейчас не уважать. Сейчас еще пару раз проиграет и все. Там уже пишут, чтобы он уходил. Итальянцы больше любят футбол, чем мы. В сборной Андрею можно было сказать все, что угодно. А теперь он должен демонстрировать результат. Кроме того, что он большой футболист, он должен доказать, что он большой тренер", – сказал Леоненко в программе "Пряма червона".

Напомним, Дженоа под руководством Шевченко еще не выигрывала в Серии А и находится в зоне вылета с 11 очками – до спасительного 17-го места 5 пунктов.

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