Дженоа скоро начнет кадровое усиление для сохранения прописки в Серии А.

Генуэзцы близки к подписанию правого защитника Сильвана Гефти из Янг Бойз, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Шевченко хочет видеть в Дженоа лучшего молодого игрока Италии

Трансфер обойдется в 5 млн евро. Гефти станет первым новичком Андрея Шевченко в Дженоа. 24-летний защитник был одним из ключевых игроков Янг Бойз и провел все 6 матчей группового этапа ЛЧ, в которых отличился голом и ассистом.

Напомним, после 18 туров Серии А Дженоа занимает 18-е место, отставая от зоны спасения на 5 очков. Следующий поединок команда Шевченко проведет 6 января – выезд к Сассуоло.

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