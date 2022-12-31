"У клубі потрібні футболісти, яких ти хочеш, а Дженоа, напевно, не той клуб. Президент може обіцяти, але на ділі...

Шевченко близький до першого трансферу в Дженоа – захисник, який яскраво виступив у Лізі чемпіонів

Зі збірною все зрозуміло. Там всі свої, всі знають і поважають Шевченка. А в Італії можуть зараз вже не поважати. Зараз ще пару разів програє і все. Там вже пишуть, щоб він йшов. Італійці більше люблять футбол, ніж ми. У збірній Андрію можна було сказати все, що завгодно. А зараз він повинен демонструвати результат. Окрім того, що він великий футболіст, він повинен довести, що він великий тренер", – сказав Леоненко у програмі "Пряма червона".

Нагадаємо, Дженоа під керівнцитвом Шевченка ще не вигравала у Серії А та перебуває у зоні вильоту з 11 очками – до рятівного 17-го місця 5 пунктів.

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