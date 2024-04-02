В последнем туре Ла Лиги Артему Довбику все же удалось прервать семиматчевую голевую засуху в чемпионате Испании. Украинец дважды отличился в воротах Бетиса (3:2), благодаря чему сумел возглавить список лучших бомбардиров Примеры – Артем опережает Джуда Беллингема благодаря лучшему показателю ассистов (5).

Виктор Цыганков также начинал с первых минут и был одним из самых полезных на поле – именно он стал режиссером атаки, во время которой Довбик оформил дубль. Ожидаемо в старте Реала против Атлетика появился Андрей Лунин – матч против басков стал 9 сухим поединком для украинца в этом сезоне (2:0). К сожалению, неудачно завершился для Романа Яремчука выход против Мальорки – 16 минут ценой в длительное восстановление после травмы. Об этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".