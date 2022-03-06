"В Великобритании все футбольные клубы откликнулись на ситуацию в Украине. Они готовы принимать украинских детей, чтобы они тренировались в академиях клубов АПЛ. Сейчас будем проводить серию переговоров, чтобы оформить документы. Нужно получить разрешение. Будем стараться очень быстро это оформить.

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Я на связи с федерацией футбола. Будут открываться спортивные лагеря. Нужно сделать все, чтобы выезжающие из городов Украины дети смогли тренироваться либо на западе страны, либо это уже будет на территории других государств. Нужно сделать, чтобы они смогли адаптироваться и жили нормальной жизнью", – сказал Шевченко в программе "Сніданок з 1+1".

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение. С тех пор оккупационные войска планомерно разрушают украинские города, люди вынуждены покидать свои дома. С начала войны за границу выехало более миллиона населения.

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