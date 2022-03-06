"Восхищаюсь нашей армией. Мы героически защищаем нашу страну. Каждый имеет свой фронт. Мы как спортсмены, известные люди должны говорить миру о ситуации, которая сейчас происходит в Украине. Мы должны стучать в каждую дверь, чтобы мир услышал нас и помогал.

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Мне действительно хочется передать атмосферу, царящую в мире, чтобы украинский народ, находящийся в стране, знал, что у нас огромная поддержка. Практически нет такой страны, которая не откликнулась бы на зов украинского народа. Польша, Румыния, Германия, Италия, Великобритания, все страны Европы открыли двери для Украины. Сегодня приняли более 1,5 млн наших людей.

Люди организованы, работают фонды. Полная поддержка. Весь мир сплотился вокруг этой войны. Хочу, чтобы каждый украинец, каждый защитник страны знал – вас поддерживают. Весь мир гордится вами", – сказал Шевченко в программе "Сніданок з 1+1".

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