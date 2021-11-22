Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Ромы (0:2) в рамках 13 тура Серии А. Этот матч стал для украинца первым в статусе наставника клубной команды.

"Я считаю, что команда, прежде всего, проявила характер. В таких сложных условиях, когда лазарет переполнен, много ведущих игроков не хватало. Сегодня ребята действительно неплохо играли. Они неплохо двигались, закрывали зоны. В конце концов, нам не хватило сил. Именно поэтому в последние десять минут пропустили гол, после чего немного изменили нашу структуру, пытались отыграться, но получили второй...

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Я был приятно удивлен, как приняли болельщики. Приехало много фанатов, они поддерживали команду. Даже в конце... Футболисты отдали много сил и действительно выложились. Здесь такие вещи нравятся, их ценят.

Я не хочу комментировать судейство, не буду даже говорить об этом. Мы сосредоточены на нашей игре, наших задачах. Нам нужно как можно скорее возвращать ведущих игроков из лазарета, создавать конкуренцию. У нас сложные матчи впереди, мы понимаем это. Просто не будет. Нужно работать. Если мы останемся в Серии А, это будет как победа в Лиге чемпионов", – сказал Шевченко в эфире MEGOGO.

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