"Я вважаю, що команда, перш за все, проявила характер. У таких складних умовах, коли лазарет переповнений, багато провідних гравців бракувало. Сьогодні хлопці справді непогано грали. Вони непогано рухалися, закривали зони. Зрештою, нам не вистачило сил. Саме тому в останні десять хвилин пропустили гол. Після цього трохи змінили нашу структуру, намагалися відігратися, але отримали другий...

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Я був приємно здивований, як прийняли уболівальники. Приїхало багато фанів, вони підтримували команду. Навіть в кінці... Футболісти віддали багато сил і справді виклалися. Тут такі речі подобаються, їх цінують.

Я не хочу коментувати суддівство, не буду навіть говорити про це. Ми зосереджені на нашій грі, на наших завданнях. Нам потрібно якомога швидше повертати провідних гравців із лазарету, створювати конкуренцію. У нас складні матчі попереду, ми це розуміємо. Легко не буде. Потрібно працювати. Якщо ми залишимося в Серії А, це буде ніби перемога в Лізі чемпіонів", – сказав Шевченко в ефірі MEGOGO.

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