Дженоа уступила Роме в 13-м туре чемпионата Италии 2021/22. Андрей Шевченко противостоял Жозе Моуринью. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Первый матч генуэзцев под руководством Андрея Шевченко получился довольно неоднозначным. "Грифоны" вроде и держались до последних минут, но, будем откровенны, не наиграли даже на ничью.

Шевченко дебютировал в Серии А с поражения Роме – один удар Дженоа, первые идеи Шевы и урок от Моуринью

Жозе Моуринью идеально угадал с заменой. Юный Феликс Афена-Гьян забил дважды, принеся Роме победу. Нигериец стал первым игроком 2003 года рождения, который забивал в Серии А, а также самым молодым автором дубля в топ-5 чемпионатах Европы.

Благодаря этой победе Рома набрала 22 очка и поднялась на 5 место. Серии А. Дженоа осталась в зоне вылета с 9 баллами.