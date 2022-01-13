Андрей Шевченко вернулся на Сан-Сиро, но уже в статусе главного тренера Дженоа, который встретился с Миланом в рамках 1/8 Кубка Италии.

Милан – Дженоа: стартовые составы и онлайн-трансляция сверхважного матча Шевченко

"Долгая история любви, воспоминание из Манчестера вырезано в сердце. Шева – легенда навсегда", – именно эти слова были на большом баннере, который вывесили в фан-секторе Милана.

Болельщики вспомнили украинскому специалисту финал Лиги чемпионов в 2003-м, где в Манчестере Милан в серии пенальти обыграл Ювентус, а решающий 11-метровый забил именно Шева.

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