Андрій Шевченко повернувся на Сан-Сіро, але вже у статусі головного тренера Дженоа, який зустрівся з Міланом в рамках 1/8 Кубка Італії.

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"Довга історія кохання, спогад з Манчестера вирізаний у серці. Шева – легенда назавжди", – саме ці слова були на великому банері, який вивісили у фан-секторі Мілана.

Вболівальники пригадали українському фахівцю фінал Ліги чемпіонів у 2003-му, де у Манчестері Мілан у серії пенальті переграв Ювентус, а вирішальний 11-метровий забив саме Шева.

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